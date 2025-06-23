Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Dusan Alimpijevic ile Sarunas Jasikevicius'un bir kez daha kozlarını paylaşacağı eşleşmede hangi takımın kazanacağı heyecanla bekleniyor. Seride durum 2-1'e gelirken, siyah-beyazlar iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Kritik derbi öncesi basketbolseverler, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçı 23 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SERİDE HEYECAN ARTIYOR
Fenerbahçe Beko, evinde oynadığı iki karşılaşmayı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanarak seride öne geçmeyi başardı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan üçüncü maçı 98-77 kazanan Beşiktaş Fibabanka ise final serisinde heyecanı arttırdı.
DERBİNİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe arasında oynanacak play-off final serisi dördüncü maçında Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.
4 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2024-2025 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi oynanamaya devam ediyor. Seride sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, dört galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.