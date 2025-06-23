Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi nefes kesmeye devam ediyor. Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, finalin dördüncü ayağında bir kez daha kozlarını paylaşacak. İlk iki maçı kazanarak avantajı eline geçiren sarı-lacivertlilere, üçüncü karşılaşmada siyah-beyazlılar dur dedi ve seride yeniden heyecan sağlandı. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 08:51