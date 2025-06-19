Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu final serisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Finalin ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka bir kez daha kozlarını paylaşacak. Serinin ilk maçında üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, 94-76'lık galibiyetiyle 1-0 öne geçmişti. Artık gözler, ikinci mücadelede avantajını ikiye katlamak isteyen sarı-lacivertlilerde. Derbinin diğer cephesinde ise siyah-beyazlılar, bu kez hata yapmadan sahada olmak istiyor. Beşiktaş Fibabanka, zorlu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu atmosferinde kazanarak seriye denge getirme peşinde. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu final serisinde perde, heyecan dolu bir derbiyle yeniden aralanıyor. Serinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, bu kez daha yüksek tansiyonla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaşacak. İlk maçta etkileyici bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, 94-76'lık skorla sahadan galip ayrılarak seriye 1-0'lık avantajla başladı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Šarūnas Jasikevičius, iç saha atmosferini yine en iyi şekilde kullanarak seride farkı ikiye çıkarma niyetinde. Öte yandan Beşiktaş Fibabanka cephesinde hedef, seriye dengeyi getirip umutları taze tutmak. Dušan Alimpijević yönetimindeki siyah-beyazlılar, ilk maçtaki hatalardan ders çıkararak bu kez parkeye daha dirençli bir performans koymak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu final serisi ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVANTAJ FENERBAHÇE'DE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu final serisi ilk maçını 94-76 kazanarak etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ikinci maçta da kazanıp önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbide hata yapmak istemeyen Šarūnas Jasikevičius'un öğrencileri, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Final serisi ilk maçını kaybeden, ancak ikinci maçı kazanarak finale ortak olmayı hedefleyen Beşiktaş Fibabanka, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda skor üstünlüğünü alarak kupaya ortak olmanın hesaplarını yapan Dušan Alimpijević'in öğrencileri, derbide durumu 1-1'e getirmek istiyor.

İLK MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Karşılaşmayı 94-76 kazanan sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti. İki takımın da çembere ataklarla başladığı ilk periyotta televizyon molası 13-12'lik skorla geçildi. Mola dönüşü farkı açan Fenerbahçe Beko, periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun son 5 dakikalık bölümünde hızlı hücumlarla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-34 önde gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, farkı 21 sayıya kadar çıkarttığı üçüncü periyodu 73-52 önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçen dördüncü periyodun ardından maçı 94-76 kazanan sarı-lacivertliler final serisinde 1-0 öne geçti.

ÇEYREK SKORLARI

1.Çeyrek: 22-16

2.Çeyrek: 28-18

3.Çeyrek: 23-18

4.Çeyrek: 21-24