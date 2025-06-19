İsviçre-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftasında millî heyecan bir kez daha sahaya taşınıyor. İlk karşılaşmasında Fransa’ya 71-69 gibi çok yakın bir skorla mağlup olan ay-yıldızlılar, bu kez İsviçre karşısında parkede galibiyet arayacak. Türkiye için bu maç, yalnızca grup puanı açısından değil, moral ve ivme kazanma bakımından da büyük önem taşıyor. Peki, İsviçre-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2025- 11:11