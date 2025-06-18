A Milli Kadın Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ilk maçında güçlü rakibi Fransa ile Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaşacak. Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçında Fransa karşısında galibiyet arayacak olan milliler, gruptan çıkarak madalya hedefini sürdürmek istiyor. Peki Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Fransa basketbol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI CANLI İZLE
Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçında Fransa karşısında galibiyet arayacak olan milliler, gruptan çıkarak madalya hedefini sürdürmek istiyor. Türkiye, bir sonraki maçında ise 19 Haziran'da İsviçre ile karşılaşacak. FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'te toplam 16 takım, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde şampiyonluk için yarışacak.
TÜRKİYE KADINLAR EUROBASKET MAÇI TRT SPOR İZLE
Ay-yıldızlıların FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alan sporcular şu isimlerden oluşuyor:
Alperi Onar
Derin Erdoğan
Elif Bayram
Elif İstanbulluoğlu
Esra Ural Topuz
Gökşen Fitik
Olcay Çakır Turgut
Pelin Bilgiç
Sevgi Uzun
Sinem Ataş
Teaira Zyaira McCovan
Tilbe Şenyürek