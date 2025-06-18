2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentleri ev sahipliği yapacak. İlk karşılaşmasını Fransa ile yapacak olan ay-yıldızlıların maç detayları merak ediliyor. Peki Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ilk maçında güçlü rakibi Fransa ile Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaşacak. Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçında Fransa karşısında galibiyet arayacak olan milliler, gruptan çıkarak madalya hedefini sürdürmek istiyor. Peki Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Fransa basketbol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçında Fransa karşısında galibiyet arayacak olan milliler, gruptan çıkarak madalya hedefini sürdürmek istiyor. Türkiye, bir sonraki maçında ise 19 Haziran'da İsviçre ile karşılaşacak. FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'te toplam 16 takım, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde şampiyonluk için yarışacak.

TÜRKİYE KADINLAR EUROBASKET MAÇI TRT SPOR İZLE

Ay-yıldızlıların FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alan sporcular şu isimlerden oluşuyor:

Alperi Onar

Derin Erdoğan

Elif Bayram

Elif İstanbulluoğlu

Esra Ural Topuz

Gökşen Fitik

Olcay Çakır Turgut

Pelin Bilgiç

Sevgi Uzun

Sinem Ataş

Teaira Zyaira McCovan

Tilbe Şenyürek