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F.Bahçe'ye transferde Pereira engeli! F.Bahçe'ye transferde Pereira engeli! 00:37
F.Bahçe'ye Vlahovic müjdesi! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Vlahovic müjdesi! İtalyan basını duyurdu 00:37
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F.Bahçe'de Kyle Walker heyecanı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe'de Kyle Walker heyecanı! İşte sözleşme şartları 00:37
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F.Bahçe transferde suskunluğunu bozuyor! F.Bahçe transferde suskunluğunu bozuyor! 00:36
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz ve transfer... G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz ve transfer... 00:36
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