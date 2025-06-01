Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı izle | Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final serisinde dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor. Serinin ikinci karşılaşması, hem rekabetin hem de heyecanın zirveye çıkacağı bir mücadele vadediyor. İlk randevuda Dušan Alimpijević yönetimindeki siyah-beyazlılar, etkileyici bir performans sergileyerek parkeden 91-75 galip ayrılmıştı. Şimdi gözler ikinci maçta olacak. Kara Kartal, bu kritik derbiyi de kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak. Ancak sarı-kırmızılılar henüz pes etmiş değil. Başantrenör Yakup Sekizkök önderliğinde Galatasaray, seyircisi önünde oynayacağı bu mücadelede reaksiyon vermek istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak parkede dirençli bir duruş sergilemeyi hedefleyen Cimbom, galibiyetle seriyi üçüncü maça taşımak istiyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2025- 13:59