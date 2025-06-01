Haberler Basketbol Haberleri Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı izle | Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı izle | Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final serisinde dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor. Serinin ikinci karşılaşması, hem rekabetin hem de heyecanın zirveye çıkacağı bir mücadele vadediyor. İlk randevuda Dušan Alimpijević yönetimindeki siyah-beyazlılar, etkileyici bir performans sergileyerek parkeden 91-75 galip ayrılmıştı. Şimdi gözler ikinci maçta olacak. Kara Kartal, bu kritik derbiyi de kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak. Ancak sarı-kırmızılılar henüz pes etmiş değil. Başantrenör Yakup Sekizkök önderliğinde Galatasaray, seyircisi önünde oynayacağı bu mücadelede reaksiyon vermek istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak parkede dirençli bir duruş sergilemeyi hedefleyen Cimbom, galibiyetle seriyi üçüncü maça taşımak istiyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Ezeli rakiplerin bir kez daha sahne alacağı turda hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, ilk maçı 91-75 kazanmayı başardı. Başantrenör Dušan Alimpijević önderliğinde yarı final biletini almayı hedefleyen Beşiktaş, zorlu deplasmanda etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor. Yakup Sekizkök yönetiminde derbide kazanmayı ve seriyi 1-1'e taşımayı hedefleyen Galatasaray ise iç saha avantajını kullanmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek finalinde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.