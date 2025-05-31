Haberler Fenerbahçe Haberleri Türk Telekom-Fenerbahçe Beko MAÇI TIKLA İZLE | Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türk Telekom-Fenerbahçe Beko MAÇI TIKLA İZLE | Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars Sezonu’nda play-off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, gözler Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak çeyrek final serisinin ikinci maçına çevrildi. Serinin ilk ayağında İstanbul’da sahne alan sarı-lacivertliler, rakibini 89-68 gibi net bir skorla geçerek avantajı ele geçirmişti. Şimdi sırada Ankara’da oynanacak kritik mücadele var. EuroLeague zaferiyle Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe Beko, Başantrenör Šarūnas Jasikevičius’un liderliğinde bu başarıyı Türkiye Ligi şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor. Erdem Can yönetiminde parkede sürpriz bir senaryonun peşine düşen Ankara temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak seriyi üçüncü maça taşımayı hedefliyor. Peki, Türk Telekom–Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçı 89-68 kazanan sarı-lacivertliler, Ankara'da oynanacak ikinci maçı da üstün tamamlayıp yarı final biletini almak istiyor. Başantrenör Šarūnas Jasikevičius yönetiminde EuroLeauge'i kazanan Fenerbahçe Beko, ligde de mutlu sona ulaşıp sezonu çifte kupayla kapatmayı amaçlıyor. Erdem Can yönetiminde iç saha avantajını kullanmak isteyen Türk Telekom ise turu üçüncü maça taşımanın hesaplarını yapıyor. Peki, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRK TELEKOM-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türk Telekom-Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final ikinci maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.