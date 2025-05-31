Türk Telekom-Fenerbahçe Beko MAÇI TIKLA İZLE | Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars Sezonu’nda play-off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, gözler Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak çeyrek final serisinin ikinci maçına çevrildi. Serinin ilk ayağında İstanbul’da sahne alan sarı-lacivertliler, rakibini 89-68 gibi net bir skorla geçerek avantajı ele geçirmişti. Şimdi sırada Ankara’da oynanacak kritik mücadele var. EuroLeague zaferiyle Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe Beko, Başantrenör Šarūnas Jasikevičius’un liderliğinde bu başarıyı Türkiye Ligi şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor. Erdem Can yönetiminde parkede sürpriz bir senaryonun peşine düşen Ankara temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak seriyi üçüncü maça taşımayı hedefliyor. Peki, Türk Telekom–Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2025- 16:04