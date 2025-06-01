Mersin Spor-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Serinin ikinci ayağında Mersin Spor, güçlü rakibi Anadolu Efes’i ağırlayacak. Luca Banchi'nin liderliğinde seriye fırtına gibi bir giriş yapan Anadolu Efes, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı 92-71 gibi net bir skorla kazanarak moral depoladı. Şimdi hedef, deplasmanda da aynı üstün performansı sergileyip yarı final bileti kapmak. Öte yandan Mersin temsilcisi, taraftarının önünde sahaya çıkacağı bu önemli maçta geri dönüş planları yapıyor. Peki, Mersin Spor-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2025- 13:33