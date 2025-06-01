Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final ikinci maçında Mersin Spor ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. İlk maçı İstanbul'da 92-71 kazanan İstanbul ekibi, zorlu deplasmanda da kazanarak yarı final biletini almayı hedefliyor. Luca Banchi yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Anadolu Efes, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanarak seriyi 1-1'e getirmek isteyen Mersin Spor ise taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Mersin Spor-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MERSİN SPOR-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek finalinde oynanacak Mersin Spor-Anadolu Efes maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.