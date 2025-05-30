Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final birinci maçında Anadolu Efes ile Mersin Spor karşı karşıya gelecek. EuroLeauge'de play-off turunda elenen İstanbul ekibi, ligde finale çıkmayı hedefliyor. Luca Banchi yönetiminde kupayı müzesine götürmeyi amaçlayan Anadolu Efes, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Etkili bir oyun ortaya koyarak skor avantajını almak isteyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda süpriz bir sonuca imza atmak isteyen Mersin Spor ise tur hesapları yapmayı sürdürüyor. Peki, Anadolu Efes-Mersin Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-MERSİN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final turunda oynanacak Anadolu Efes-Mersin Spor maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.