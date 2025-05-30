Anadolu Efes-Mersin Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes-Mersin Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun çeyrek final serisinde sahne alacak ilk karşılaşmada Anadolu Efes, evinde Mersin Spor’u konuk edecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, sezonun kaderini belirleyecek maçlardan biri olma özelliğini taşıyor. EuroLeague'de play-off aşamasında hayal elenen Anadolu Efes, şimdi tüm dikkatini Türkiye Ligi şampiyonluğuna çevirmiş durumda. Başantrenör Luca Banchi yönetiminde yeniden yapılanan lacivert-beyazlı ekip, play-off’un ilk ayağında saha avantajını iyi kullanmak istiyor. Rakip Mersin Spor ise bu zorlu eşleşmede sürpriz arayışında. Peki, Anadolu Efes–Mersin Spor play-off çeyrek final ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2025- 14:29