Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun ilk çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray, kozlarını paylaşacak. Ezeli rekabetin basketboldaki bu yeni perdesi, büyük bir heyecana sahne olacak. İç sahada oynamanın avantajını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Başantrenör Dusan Alimpijevic'in önderliğinde etkili bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan seride öne geçmenin hesaplarını yapıyor. Öte yanda, Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda kazanarak derbide moral üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final birinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Derbiye sahne olacak heyecan dolu turda hata yapmak istemeyen iki ezeli rakip, final yolculuğuna devam etmeyi amaçlıyor. Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde bu sezon 23 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak normal sezonu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Yakup Sekizkök ile 14 galibiyet alıp, ligi 7. sırada tamamlayan Galatasaray ise zorlu deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapıyor. Kritik maçta hangi takımın kazanacağı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final turunda oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.