Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada: "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz. Thank you Coach!" ifadeleri kullanıldı.

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