Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2024-25 Asım Pars sezonunun çeyrek final serisi, birbirinden zorlu eşleşmelere sahne olurken, gözler şimdi Tofaş ile Bahçeşehir Koleji arasındaki ilk mücadeleye çevrildi. Tofaş, play-off’lara moralli bir giriş yapmak istiyor. Seyircisi önünde parkeye çıkacak olan Bursa ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak avantajı kapma niyetinde. Diğer tarafta ise Bahçeşehir Koleji, deplasmanda kazanarak seride söz sahibi olmanın planlarını yapıyor. Tecrübeli isimlere sahip olan İstanbul temsilcisi, ilk maçta rakibine psikolojik üstünlük kurmayı hedefliyor. Peki, Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2025- 12:02