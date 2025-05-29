Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı tıkla izle | Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak. EuroLeague zaferiyle tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko, şimdi gözünü lig şampiyonluğuna çevirmiş durumda. Sarı-lacivertli ekip, play-off'un ilk maçında Türk Telekom’u mağlup etmeyi hedefliyor. Başantrenör Šarūnas Jasikevičius liderliğinde ritmini bulan Fenerbahçe Beko, iç saha avantajını da arkasına alarak seriye güçlü bir giriş yapmak istiyor. Diğer tarafta, Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, zorlu deplasmanda sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final birinci maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek. Turkish Airlines EuroLeague'i kazanarak tarihi bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, ligde de mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Šarūnas Jasikevičius önderliğinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe Beko, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Erdem Can yönetiminde güçlü rakibine karşı bir sürprize imza atmak isteyen Türk Telekom ise zorlu deplasmanda skor avantajını almayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final birinci maçında oynanacak Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşılaşması 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA HEDEF ÇİFTE KUPA

Fenerbahçe Beko, son resmi maçlarına Turkish Airlines EuroLeague'de çıktı ve 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenen Final Four'da şampiyonluğa ulaşırken Panathiniakos'u 82-76, Monaco'yu 81-70 ile geçti.

Sarı-lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 27 galibiyetle lider noktalayarak Playoff vizesi almıştı.

TÜRK TELEKOM SÜRPRİZE İMZA ATMAK İSTİYOR

Erdem Can yönetiminde bir sürprize imza atmak isteyen Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunu 13 galibiyet ile 10. sırada bitirdi. Ankara temsilcisi, Play-In turunda Bursaspor Yörsan'ı 70-74, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 73-84 ile geçerek Playoff vizesi aldı.

FENERBAHÇE BEKO-TÜRK TELEKOM İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final birinci maçı öncesi Fenerbahçe Beko-Türk Telekom istatistikleri şu şekilde:

Toplam sayı: 88.33 – 82.56

2 sayı: %54.57 - %54.66

3 sayı: %38.61 - %35.52

Serbest atış: %81.33 - %77.75

Ribaund: 33.10 – 31.22

Asist: 19.57 – 20.63

Top çalma: 6.13 – 5.69

Top kaybı: 11.50 – 10.88

Blok: 1.93 – 3.13

Sayı: Nigel Hayes-Davis 13.72 – Anthony Brown 14.78

Ribaund: Nicolo Melli 5.38 – Kyle Alexander 6.65

Asist: Marko Guduric 3.88 – Braian Angola 5.05

Top çalma: Nigel Hayes-Davis 0.96 – Javon Bess 1.03

Blok: Khem Birch 0.74 – Kyle Alexander 1.13

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALAR

2024-25 sezonu ilk yarısında 8 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 73-85 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 21, Wade Baldwin IV 13, Nigel Hayes-Davis 12 sayı üretti. Türk Telekom cephesinde ise Braian Angola, Anthony Brown ve Kyle Alexander 15'er sayı buldu.

5 Nisan 2025 tarihinde bu kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko 94-85 ile geçti. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 27, Melih Mahmutoğlu 17 sayı üretti. Telekom cephesinde ise Kyle Alexander 20, Melih Tunca 18 sayı buldu.