TOFAŞ Süper Ligi dördüncü tamamladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta mücadelesinde TOFAŞ evinde Karşıyaka'yı 90-76'lık skorla mağlup etti ve normal sezonu dördüncü sırada tamamlamayı garantiledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta karşılaşamsında TOFAŞ konuk ettiği Karşıyaka'yı 90-76'lık skorla mağlup etti. Normal sezonu 20 galibiyetle tamamlayan TOFAŞ, dördüncülüğü garantiledi. 11 galibiyette kalan Karşıyaka ise play-in şansını kaybetti.

Bursa ekibinde Marquise Reed 21 sayı, 5 asist, Alex Perez 19 sayı, 7 asist ve Uros Trifunovic 15 sayı, 7 ribaunt kaydetti.

Karşıyaka'da ise 2005 doğum genç yıldız Mehmet Efe Demirel'in 18 sayı, 7 ribauntluk performansı yeterli olmadı.

TOFAŞ, ev sahibi avantajının bulunduğu play-off ilk turunda beşinciliği kesinleşen Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.