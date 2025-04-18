Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?🏀Play-off final serisi 2. maçı

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?🏀Play-off final serisi 2. maçı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ING KBSL Playoff Final serisi ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin’i konuk edecek. Metro Enerji Salonu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2025- 12:26