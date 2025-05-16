NBA play-offlarında seri yedinci maça uzadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.
Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Christian Braun ise 23 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik katkı verdi.
Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayı, 6 asistlik performansı yeterli olmadı. Chet Holmgren de 19 sayı, 11 ribaunt kaydetti.
Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı 18 Mayıs Pazar günü oynanacak.