Batı Konferansı'nda ilk finalist belli oldu

NBA play-off Batı Konferansı yarı final beşinci maçında Minnesota Timberwolves evinde Golden State Warriors'u 121-110'luk skorla mağlup etti. Seriyi 4-1 noktalayan Timberwolves batıda konferans finallerine yükselen ilk ekip oldu.

Minnesota Timberwolves'ta Julius Randle 29 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle yıldızlaştı. Anthony Edwards 22 sayı, 7 ribaunt, 12 asist, Rudy Gobert de 17 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Brandin Podziemski 28 sayı, 6 ribaunt, Jonathan Kuminga 22 sayı ve Jimmy Butler da 17 sayı, 6 ribaunt, 6 asist kaydetti.

CELTICS SERİYE TUTUNDU

Doğu Konferansı yarı final serisi beşinci maçında ise Boston Celtics konuk ettiği New York Knicks'i 127-102'lik skorla mağlup etti. Seride durumu 3-2'ye Celtics, seriye tutunmayı başardı. Serinin altıncı maçı New York'ta gerekmesi halinde yedinci maç ise Boston'da oynanacak.

Boston Celtics'te Jayson Tatum sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Derrick White 34 sayı ile karşılaşmaya damga vururken, Jaylen Brown 26 sayı, 8 ribaunt, 12 asist, Payton Pritchard 17 sayı ve 5 ribaunt kaydetti.

New York Knicks'te ise Josh Hart 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Brunson 22 sayı, 6 asist ve Karl-Anthony Towns 19 sayı, 8 ribaunt kaydetti.