Yakup Sekizkök, SUNEL Arena'daki karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yakup Sekizkök, final maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için başarı kupayı kazanmaktı. Biz, bunu kafaya koymuştuk. Finali oynadık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum. Bu noktada tecrübe ve basit hatalar ön plana çıktı. Maçta faul problemine girdik. Rotasyonda Tyrone Wallace ve Roberts Blumbergs dışında kenardan sayı katkısı alamadık. Maçın son 2-3 dakikasına kadar 5-7 sayılarda farkı götürdük. Zaman zaman geri düştük. Sonra geri geldik fakat son yumruğu vuramadık. Unicaja Malaga, istediği sayı farkına ulaşıp maçı kopardı. Galatasaray için her zaman başarı, şampiyonluktur. İnşallah biz de Unicaja Malaga ve La Laguna Tenerife gibi her sene burada yer alırız. Daha iyi bir kadro kurmak için hazırlıklarımıza başlamamız lazım. Teknik ve finansal olarak hazırlanmalıyız. Galatasaray'ın Avrupa basketbolunun en üst seviyesini hak ettiğimizi göstermemiz lazım. Önce Basketbol Süper Ligi'ndeki play-off'lara odaklanacağız."

Sekizkök, Galatasaray yönetiminin takımı yalnız bırakmadığını dile getirerek, "Yönetimimiz, oyuncularımıza büyük güç kattı. Başkanımız Dursun Özbek ve Okan Buruk, oyuncuları tebrik etti. Biz de onlar buraya gelmişken kupayı kazanmak isterdik. İnşallah sonraki finalde kupayı kaldıracağız." şeklinde konuştu.