Karşılaşmanın ilk 2 dakikası hücum anlamında kısır geçti. Sarı-kırmızılılar, 3. dakikada Palmer'ın turnikesiyle durumu 4-0 yaptı. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Unicaja Malaga, 5. dakikada Perry'in pota altından bulduğu basketle 10-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 4-10. Sonrasında İspanya ekibi Osetkowski'nin turnikeden bulduğu basketle 7. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 10-17. Bu dakikadan sonra sert savunma yaparak sarı-kırmızılıların farkı kapatmasına izin vermeyen Unicaja Malaga, ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi.

Unicaja Malaga'nın basketleriyle başlayan ikinci periyotta Kalinoski, 12. dakikada bulduğu üç sayılık isabetle farkı 11'e kadar çıkardı: 13-24. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapan Galatasaray, 17. dakikada Blumbergs'in smacıyla beraberliği yakaladı: 26-26. Sonrasında Unicaja Malaga, Perez'in pota altından fark yaratmasıyla soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda sarı-kırmızılılar, 24. dakikada Palmer'ın turnikeden bulduğu basketle farkı 3'e indirdi: 40-43. İspanyol temsilcisi, bu dakikadan sonra Taylor, Kravish ve Osetkowski ile hücuma fark yarattı. Unicaja Malaga, 27. dakikada Kravish'in pota altından bulduğu basketle farkı 9'a çıkardı: 42-51. Sonrasında Galatasaray, Wallace ile arka arkaya sayılar buldu. Periyodun bitmesine 19 saniye kala Kravish ile üç sayılık basket bulan Unicaja Malaga, üçüncü çeyreği 56-49 önde tamamladı.

Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 31. dakikada Wallace'ın turnikesiyle farkı 5'e indirdi: 51-56. Sonrasında hücumdaki temposunu artıran Unicaja Malaga, Kalinoski'nin 38. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 16'ya kadar çıkardı. İspanya temsilcisi, karşılaşmadan 83-67 galibiyetle ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.