Ataman, Galatasaray'ın finaldeki mağlubiyetine rağmen önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Önemli bir turnuvada final oynamak, bence Galatasaray basketbol takımı için bir başarı. Ancak, bu noktada kalmamalılar. Galatasaray, Avrupa'nın en büyük spor kulüplerinden biri ve basketbol konusunda çok daha büyük hedeflere ulaşmalı" dedi.

Yönetimin bu yönde bir hedefe sahip olduğunu vurgulayan Ataman, "Gördüğüm kadarıyla Galatasaray yönetiminin basketbol için hedefi EuroLeague. Bu hedef doğrultusunda çalışılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah, Galatasaray taraftarları için daha güzel günler gelir" şeklinde konuştu.