A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 fikstürü açıklandı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 27 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 20:51