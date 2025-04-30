THY EuroLeague Play off serisi 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf 77-81'lik skorla Panathinaikos oldu.
Bu sonucun ardından Panathianikos, seride durumu 2-1'e getirdi ve Final Four'a katılmak için yeniden avantajlı konuma geldi.
Anadolu Efes ile Panathianikos, 2 Mayıs Cuma günü yeniden karşılaşacak. Temsilcimiz, bu maçı kaybetmesi halinde THY EuroLeague'e veda edecek.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
1. PERİYOT: Anadolu Efes 23-20 Panathinaikos
2. PERİYOT: Anadolu Efes 39-45 Panathinaikos
3. PERİYOT: Anadolu Efes 54-63 Panathinaikos
İŞTE MAÇIN ÖZETİ