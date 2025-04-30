THY EuroLeague Play Off turu 3. maçında Anadolu Efes sahasında Panathinaikos'a 77-81'lik skorla mağlup oldu. Temsilcimiz seride 2-1 geriye düştü ve Final Four şansını zora soktu. İşte maçın detayları...

THY EuroLeague Play off serisi 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf 77-81'lik skorla Panathinaikos oldu.

Bu sonucun ardından Panathianikos, seride durumu 2-1'e getirdi ve Final Four'a katılmak için yeniden avantajlı konuma geldi.

Anadolu Efes ile Panathianikos, 2 Mayıs Cuma günü yeniden karşılaşacak. Temsilcimiz, bu maçı kaybetmesi halinde THY EuroLeague'e veda edecek.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. PERİYOT: Anadolu Efes 23-20 Panathinaikos

2. PERİYOT: Anadolu Efes 39-45 Panathinaikos

3. PERİYOT: Anadolu Efes 54-63 Panathinaikos

İŞTE MAÇIN ÖZETİ