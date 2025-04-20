Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet, final serisinin üçüncü ve son maçında kozlarını paylaşacak. Serinin ilk maçında sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılmış, rövanşta ise sarı-lacivertliler dengeyi sağlamıştı. Artık gözler, kupayı havaya kaldıracak takımı belirleyecek o tarihi karşılaşmaya çevrildi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final maçında Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet, serinin üçüncü ve son maçında bir kez daha karşı karşıya gelecek. Kazananın kupayı kaldıracağı bu kritik mücadele, sezonun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olmaya aday. İlk maçta Galatasaray rakibini 59-53'lük skorla mağlup ederek avantajı ele geçirmişti. Ancak ikinci karşılaşmada Fenerbahçe parkeden 82-50 galip ayrılarak durumu 1-1'e getirdi. Şimdi gözler, tüm sezonun emeğini taçlandıracak son karşılaşmaya çevrildi. Peki, Galatasaray Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY FUZUL-FENERBAHÇE İSTANBUL JET MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinde oynanacak Galatasaray Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet maçı 20 Nisan Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

GALATASARAY FUZUL-FENERBAHÇE İSTANBUL JET MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metro Enerji Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE