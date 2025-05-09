Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı CANLI İZLE | FIBA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Dörtlü Final’in en kritik eşleşmelerinden birinde, Iberostar Tenerife ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu büyük mücadelede sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasında adını finale yazdırarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Yakup Sekizkök yönetiminde parkede yüksek tempolu ve disiplinli bir oyun sergilemeye hazırlanan Galatasaray, turnuvanın tecrübeli takımlarından biri olan Tenerife karşısında hata yapmadan ilerlemeyi hedefliyor. Daha önce Dörtlü Final’de en fazla boy gösteren ekiplerden biri olan İspanyol temsilcisine karşı sahaya kararlılıkla çıkacak Aslan, kupaya bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor. Iberostar Tenerife-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2025- 17:54