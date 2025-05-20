Hırvatistan Milli Takımı başantrenörlük görevine bir dönem Anadolu Efes'te başantrenörlük de yapan, lacivert-beyazlıların yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic'in getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Hırvatistan Basketbol Federasyonu sportif direktör Krunoslav Simon'un teklifi üzerine Erkek Basketbol Milli Takımı'nın başına Tomislav Mijatovic'in getirildiğini açıkladı. Bir Anadolu Efes'te başantrenörlük de yapan Mijatovic, Anadolu Efes'teki yardımcı antrenörlük görevine de devam edecek.

Mijatovic, Hırvatistan Milli Takımı ile ilk maçlarına 2027 Dünya Kupası ön elemelerinde çıkacak. D Grubu'nda yer alan Hırvatistan, Ağustos ayında gruptaki rakipleri Norveç ve Danimarka ile ikişer maç yapacak.

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