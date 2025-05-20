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Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! 14:27
Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya teklifi! Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya teklifi! 14:06
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Galatasaray-Anadolu Efes maçı saat kaçta? Galatasaray-Anadolu Efes maçı saat kaçta? 12:06
G.Saray'ın kupa töreni pazar günü Yenikapı'da! G.Saray'ın kupa töreni pazar günü Yenikapı'da! 11:52
Galatasaray'dan Sane açıklaması! Galatasaray'dan Sane açıklaması! 11:37
Galatasaray'dan Ali Sami Yen'i anma paylaşımı! Galatasaray'dan Ali Sami Yen'i anma paylaşımı! 11:08
Osimhen transferinde Fenerbahçe detayı! Osimhen transferinde Fenerbahçe detayı! 11:01
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