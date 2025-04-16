Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - ÇBK Mersin maçı saat kaçta? Kadınlar Basketbol play-off

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin karşı karşıya geliyor. Play-off final serisi ilk maçında iki takım da glaibiyet hedefiyle final serisine 1-0 önde başlamak istiyor. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2025- 11:21