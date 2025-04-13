Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Koleji Novotel'i 74-62 mağlup eden Trabzonspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Kerem Baki, Ozan Gönen, Çağatay Taşkın
Trabzonspor: Gordon 35, Smith 4, Alican Güney 4, Ege Arar 12, Gökhan Yazıcıoğlu 3, Can Uğur Öğüt 16
Fenerbahçe Koleji Novotel: Mehmet Ersin Erfa 3, Yiğit Özkan 8, Faruk Biberovic 5, Batuhan Acar 3, Shungu 14, Yiğit Hamza Mestoğlu 3, Kelly 3, Gökay Hacıoğlu 21, Berat Berke Tunç 2
1. Periyot: 23-17
Devre: 38-29
3. Periyot: 54-47
Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.45 Kelly (Fenerbahçe Koleji Novotel), 36.06 Ege Arar (Trabzonspor)
🏆 2024-2025 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu Şampiyonu TRABZONSPOR! ❤️💙 pic.twitter.com/wYD19BdutJ— #ŞAMP1YON (@TSBasketResmi) April 13, 2025