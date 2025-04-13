Trabzonspor 74-62 Fenerbahçe Koleji Novotel | MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor Basketbol Takımı, Fenerbahçe Koleji'nin sahasında 74-62 mağlup etti ve normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2025- 17:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025- 17:31