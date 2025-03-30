Basketbol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Mersin Spor'u 101-93 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sonuçla 22'nci galibiyetini aldı.
Mersin Spor ise 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla konuk Mersin Spor'dan Paco Cruz oldu.
SALON: Ülker
HAKEMLER: Can Mavisu, Musa Kazım Çetin, Özge Şentürk Bayraktar
FENERBAHÇE BEKO: Sertaç Şanlı 19, Guduric 10, Zagars 6, Hayes 14, Melih Mahmutoğlu 14, Colson 13, Hall 7, Tarık Biberovic 9, Melli 2, Baldwin 7
MERSİN SPOR: Cobbs 19, Pineiro 14, Cruz 21, Olaseni 18, Canberk Kuş 10, David Efianayi 4, Emre Tanışan 3, Magnay 4
1'İNCİ PERİYOT: 27-29
DEVRE: 49-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-70