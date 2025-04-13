FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun final maçında Çimsa ÇBK Mersin, ZVVZ USK Prag'a 66-53 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci tamamladı.

İSPANYA'nın Zaragoza kentinde Pabellon Principe Felipe sahasında oynanan Kadınlar EuroLeague Final maçında Çimsa ÇBK Mersin, Çekya ekibi USK Praha'ya 66-53 mağlup oldu ve EuroLeague'de 2'nci oldu.

1'İNCİ PERİYOT: 17-24

DEVRE: 29-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-49

BAKAN BAK, ÇİMSA ÇBK MERSİN VE FENERBAHÇE OPET KADIN BASKETBOL TAKIMLARINI KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci olan ÇİMSA ÇBK Mersin ve üçüncü olan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Finali'nde Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımına yenilerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci olan ÇİMSA ÇBK Mersin'i ve Valencia'yı yenerek üçüncü olan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın Zaragoza kentinin ev sahipliğinde oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Finali'nde ZVVZ USK Prag takımına yenilerek şampiyonluğu kaçıran ve ikinci olan ÇİMSA ÇBK Mersin'i kutluyorum. Önceki sezon üçüncü, geçen sezon ise dördüncü oldukları organizasyonda finale çıkma başarısı göstererek istikrarlı bir şekilde ilerleyen kulübümüzün oyuncularına, teknik ekip ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.

EuroLeague Altılı Finali'nde üçüncülüğü elde eden bir diğer temsilcimiz, son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet'i de tebrik ediyorum."