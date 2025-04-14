Galatasaray⁠ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 15 Nisan Salı günü Çekya'nın ERA Nymburk ekibini ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Normal sezonda ERA Nymburk'un da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda ikinci olarak play-inn oynama hakkı kazandı. Grup lideri Çekya temsilcisi ise doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-inn'de Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı. Bu turda ise J Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. ERA Nymburk ise L Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finalde seri başı oldu.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı eşleşmede Galatasaray, ilk maçta rakibini deplasmanda 106-80 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde yarın oynayacağı maçı da kazanarak ligde son 4 takım arasına kalmaya çalışacak.

ERA Nymburk'un kazanması halinde ise serinin son maçı 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak.