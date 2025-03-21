THY Euroleague'in 30. haftasında Anadolu Efes, Partizan'a konuk oldu.
Lacivert beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü maçı 32 sayı farkla 97-65 kazandı.
Anadolu Efes 16. galibiyetini elde etti. Partizan ise 15. mağlubiyetini yaşadı.
İstanbul temsilcisinde Thompson 19 sayı, Bryant 18 sayı ve Dozier 13 sayı ile öne çıkan isimler oldu.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
PARTIZAN 18-24 ANADOLU EFES | 1. PERİYOT SONUCU
PARTIZAN 33-54 ANADOLU EFES | 2. PERİYOT SONUCU
PARTIZAN 45-73 ANADOLU EFES | 3. PERİYOT SONUCU