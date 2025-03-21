Partizan 65-97 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 30. haftada temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oldu. Lacivert beyazlılar, Sırp ekibini 97-65 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2025- 22:43 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025- 01:43