Basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olan NBA All-Star 2025, bu yıl yepyeni formatıyla sahne aldı. Yeni format kapsamında oluşturulan takımlardan Chuck’s Global Stars, Kenny’s Young Stars ekibiyle karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede Global Stars, 41-32’lik skorla galip gelerek finalde Shaquille O’Neal’ın rakibi oldu. NBA'in yükselen yıldızlarından Alperen Şengün de yer aldığı organizasyonda oynayıp oynamadığı bosketbolseverler tarafından merak edildi. Peki, NBA All Star 2025 kim kazandı? Alperen Şengün oynadı mı? İşte detaylar...

Basketbolun en büyük yıldızlarını bir araya getiren NBA All-Star 2025, bu yıl 74. kez düzenlendi ve yeni formatıyla dikkat çekti. Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, organizasyonda boy göstererek büyük ilgi topladı. Bu yıl farklı bir formatla düzenlenen turnuvada Chuck's Global Stars, Kenny's Young Stars ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede Global Stars, 41-32'lik skorla galip gelerek finale adını yazdırdı. Finalde rakip, efsanevi basketbolcu Shaquille O'Neal'ın takımı oldu. Nefes kesen mücadelede Alperen Şengün ve arkadaşları, Shaq'ın takımına karşı sahadan mağlup ayrıldı ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Peki, , NBA All Star 2025 kim kazandı? Alperen Şengün oynadı mı? Detaylar haberimizde...

ALPEREN ŞENGÜN NBA ALL STAR'DA OYNADI MI?

Evet, Alperen Şengün NBA All Star 2025'te oynadı. Chuck's Global Stars Kenny's takımında yer alan genç basketbolcu, Kenny's Young Stars'ı karşısında süre alarak bu deneyimi yaşayan ikinci Türk oldu. Karşılaşmada sayılarda bulan Şengün, basketbolseverler tarafından heyecanla takip edildi.

ALPEREN ŞENGÜN NBA ALL STAR 2025'TE KAÇ SAYI ATTI?

NBA All Star 2025 ilk maçında 2'de 2 isabetle başlayan Alperen Şengün, Young Stars'a karşı 4 sayı attı. Takımının finale çıkmasında katkıda bulunan başarılı basketbolcu, finalde ise Shaquille O'Neal'ın takımına karşı son saniyelerde süre aldı. Yeni formatta süre almayı başaran Alperen Şengün, NBA All Star tarihinde Mehmet Okur'dan sonra süre alan ikinci Türk basketbolcu oldu.

NBA ALL STAR 2025 KİM KAZANDI?

NBA All Star 2025 finalinde Chuck's Global Stars ile Shaquille O'Neal'ın takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Shaquille O'Neal'ın takımı kazanırken, organizasyon kazanan takımın oyuncularına 125 bin dolar para ödülü verecek. Kaybeden takımın oyuncuları ise 50'şer bin dolar alacak. NBA All Star'a katılan diğer takımların oyuncularına da 25'şer bin dolar para ödülü verilecek.

NBA ALL STAR YENİ FORMATTA DÜZENLENDİ

NBA, All Star'a olan ilginin azalmasını engellemek için yeni format düzenleneceğini açıklamıştı. 2025 yılında yapılan organizasyonda dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuva yapıldı. Yarı finalde birer maç yapan takımlardan kazananlar finalde oynamaya hak kazandı. Süre ile oynanmayan karşılaşmalarda 40 sayıya ulaşan takımlar mücadeleyi kazandı.