NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets Bulls'u yendi!

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets Bulls'u yendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı 24 sayı ve 15 ribauntla tamamladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 10:20