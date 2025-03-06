Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de 28. hafta maçları devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano deplasmanına konuk oluyor. Normal sezon puan durumunda an itibarıyla Olympiacos'un ardından 2. sırada yer alan temsilcimiz, İtalya'da 19. galibiyet için parkeye çıkıyor. Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2025- 22:25 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025- 23:57