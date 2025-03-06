THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano deplasmanına konuk oluyor.
Temsilcimiz İtalya'da da kazanarak bu sezon 19. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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1. PERİYOT: Olimpia Milano 19-24 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Olimpia Milano 37-53 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Olimpia Milano 56-76 Fenerbahçe Beko
OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı 6 Mart Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.