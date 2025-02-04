THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 25. haftada Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor. EuroLeague'de çıktığı son 6 maçtan da galibiyetle ayrılan temsilcimiz, deplasmanda galip gelerek üst üste 7'nci toplamda ise 17'nci galibiyetini almak istiyor. Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor. Karşılaşma OAKA Arena'da oynanıyor.

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı 4 Şubat Salı günü saat 22.15'te başladı. Karşılaşma S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 23 müsabakada 16 galibiyet, 7 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. Partizan'ı 27 Aralık'ta deplasmanda 90-81 yenen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından 2025 yılında çıktığı 6 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Anadolu Efes, ALBA Berlin, Zalgiris ve Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında yenen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ve Olympiakos maçlarını deplasmanda kazandı.

24 maçta 14 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Panathinaikos AKTOR ise 5. sırada bulunuyor.

Barcelona ve Baskonia deplasmanlarında üst üste mağlup olan Yunanistan ekibi, ardından oynadığı Zalgiris ve Emporio Armani Milan maçlarını kazanmayı başardı.

Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe Beko'yla biri Dörtlü Final'de olmak üzere oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 81-76 kazanmıştı.

İki takım bugüne kadar 38 kez karşı karşıya gelirken bu müsabakalarda Panathinaikos 21, Fenerbahçe Beko 17 galibiyet aldı.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Panathinaikos 0-0 Fenerbahçe Beko