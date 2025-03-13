THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL'i konuk ediyor.
Temsilcimiz sahasında kazanmak ve bu sezonki 20. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.
Fenerbahçe Beko-ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 30-23 ASVEL
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 49-44 ASVEL
FENERBAHÇE BEKO-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı 13 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.