THY EuroLeague'de 29. hafta maçları devam ediyor. Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL'i konuk ediyor. Normal sezon puan durumunda an itibarıyla Olympiacos'un ardından 2. sırada yer alan temsilcimiz, sahasında 20. galibiyet için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko-ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL'i konuk ediyor.

Temsilcimiz sahasında kazanmak ve bu sezonki 20. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Fenerbahçe Beko-ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 30-23 ASVEL

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 49-44 ASVEL

FENERBAHÇE BEKO-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı 13 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.