Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Sarunas Jasikevicius'un yönetiminde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris'e konuk oluyor. Avrupa sahnesindeki son maçında Maccabi Playtika’ya 94-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak moral bulmak istiyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, geride kalan 25 maçta 17 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Paris ise 16 galibiyet, 10 yenilgiyle dördüncü basamakta bulunuyor. Peki, Paris-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında basketbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde güçlü bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris'e konuk oluyor. Son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Maccabi Playtika karşısında aldığı 94-76'lık mağlubiyetle taraftarlarını üzdü. Bu yenilgiyi unutup tekrar yükselişe geçmek isteyen temsilcimiz, zorlu Paris deplasmanında galibiyet arıyor. Ligde 17 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Beko, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, Olimpiakos ile kıyasıya süren rekabette avantajını korumak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Paris ise 16 galibiyet, 10 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor ve bu mücadeleyi kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Paris-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

PARIS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında oynanacak Paris-Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 22.30'da başlayacak.

PARIS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris'de, Adidas Arena Stadyumu'nda oynanacak Paris-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.