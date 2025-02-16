NBA Smaç Yarışması'nda üç tur için dört mükemmel smaç yapan McClung'ın, iki topu aynı anda potaya soktuğu ve bir arabanın üzerinden yaptığı smaçlar geceye damgasını vurdu.

Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasına ise son iki yılın şampiyonu Mac McClung'ın (Osceola Magic) yanı sıra Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) katıldı.

NBA G Ligi takımı Osceola Magic'ten organizasyona katılan Mac McClung, final turunda San Antonio'lu Stephon Castle'ı geride bıraktı.

NBA Smaç Yarışması'nda üç tur için dört mükemmel smaç yapan McClung'ın, iki topu aynı anda potaya soktuğu ve bir arabanın üzerinden yaptığı smaçlar geceye damgasını vurdu.