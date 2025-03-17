Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında 18 Mart Salı günü Litvanya'nın Rytas Vilnius takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-in oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Rytas Vilnius ise normal sezonda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayarak F Grubu'nu ilk sırada tamamladı. Doğrudan son 16 turuna yükselen Rytas Vilnius'un J Grubu'nda 2'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.