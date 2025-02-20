2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'yı ağırlıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE-İTALYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Türkiye-İtalya basketbol maçı, 20 Şubat 2025 Perşembe akşamı saat 20.30'da başladı.
Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
🇹🇷Türkiye 31-48 İtalya🇮🇹📌 İlk yarı sonucu. pic.twitter.com/WS4Bu2L9N9— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 20, 2025