İzlanda-Türkiye TIKLA İZLE | Türkiye basket maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Eurobasket Elemeleri’nde heyecan dolu bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İzlanda ile kritik bir sınava çıkıyor. Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Türkiye, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak avantajlı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Peki, Basketbol tutkunlarının merakla beklediği bu karşılaşma öncesi son gelişmeler yakından takip ediliyor. İzlanda-Türkiye maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2025- 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025- 16:10