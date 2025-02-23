FIBA Eurobasket Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İzlanda karşısında önemli bir sınava çıkıyor. Basketbol tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma öncesi iki ekip de hazırlıklarını tamamladı. Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, bu kritik mücadelede hata yapmadan avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ev sahibi İzlanda ise taraftarı önünde kazanmanın peşinde. Peki, İzlanda-Türkiye maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIBA Eurobasket Eleme turunda oynanacak İzlanda-Türkiye maçı 23 Şubat Pazar günü saat 23.30'da başlayacak.
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Reykjavík'da, Laugardalsholl Stadyumu'nda oynanacak İzlanda-Türkiye maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE