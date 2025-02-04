THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 25. haftada Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Temsilcimiz, sahasında güçlü rakibini mağlup ederek EuroLeague'de bu sezonki 12'nci galibiyetini almak istiyor. Anadolu Efes-Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta temsilcimiz, güçlü rakibini mağlup ederek EuroLeague'de bu sezonki 12. galibiyetini almak istiyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 24 müsabakada 11 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 13 maçtan da mağlup ayrıldı. Real Madrid ise 13 galibiyet, 11 yenilgi yaşadı.

AVRUPA'DA 861. RANDEVU

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 860 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 613. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 612 müsabakanın 326'sını kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 46. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce yapılan mücadelelerin 16'sını lacivert-beyazlılar, 29'unu İspanya temsilcisi kazandı.

Anadolu Efes - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 0-0 Real Madrid

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport'ta canlı yayınlanıyor.