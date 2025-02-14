FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Takımı'nda İtalya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Çalışmalarına, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak milli takımın aday kadrosu şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos)