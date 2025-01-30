Anadolu Efes THY EuroLeague'de Olympiakos karşısında

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 23 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada yer alıyor.

Yunan ekibi ise 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ligde lider konumda bulunuyor.

Avrupa'da 860. randevu

Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Avrupa kupalarında 860. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 859 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 612. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 611 müsabakanın 326'sını kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.