Shai Gilgeous-Alexander'ın 52 sayısı Thunder'a yetmedi

Son dakika spor haberleri... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder'ı 116-109 mağlup etti.

NBA'de 11 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Warriors konuk ettiği Thunder'ı 7 sayı farkla yendi.

Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 52 sayısı, Warriors deplasmanında galibiyete yetmedi.

Warriors'ta Andrew Wiggins, 27 sayı kaydetti ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Knicks'ten üst üste 5. galibiyet

New York Knicks konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-112 mağlup ederek peş peşe beşinci galibiyetini aldı.

Knicks'te Jalen Brunson, 30 sayı 4 ribaunt, 15 asist kaydetti.

Nuggets'ta ise Jamal Murray'in 33 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Adem Bona'dan 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asist

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Sacramento Kings'i 117-104 mağlup ederek peş peşe dördüncü galibiyetini aldı.

76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Adem Bona, karşılaşmada 19 dakikaya yakın bir süre aldı ve 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asist kaydetti. 76ers'ta Tyrese Maxey, 30 sayı kaydederek takımını galibiyete taşıdı.

Kings'te Malik Monk, 21 sayı, DeMar DeRozan ve De'Aaron Fox ise 19'ar sayı attı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 83-104

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 133-119

Washington Wizards-Toronto Raptors: 82-106

Boston Celtics-Chicago Bulls: 122-100

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 106-126

New York Knicks-Denver Nuggets: 122-112

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 117-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 136-137

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 116-128

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 113-121

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 116-109