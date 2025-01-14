EuroLeague'in 21. hafta mücadelesinde Paris Basketbol, kendi sahasında Anadolu Efes'i konuk etti.
Heyecan dolu karşılaşmayı ev sahibi ekip 88-84'lük skorla kazandı. Bu sonuçla Paris Basketbol, sezonun 12. galibiyetine ulaşırken, Anadolu Efes 10 galibiyette kaldı.
Karşılaşma boyunca etkili bir performans sergileyen Paris, özellikle savunmadaki direnci ve hücumda yüksek yüzdeli şut isabetleriyle galibiyete uzandı.
Anadolu Efes ise başa baş giden karşılaşmada son bölümlerde yaptığı hatalar nedeniyle istediği sonucu elde edemedi.
ÇİFT MAÇ HAFTASINDA YENİ RAKİPLER
EuroLeague'in yoğun takvimi çift maç haftasıyla devam ederken, Anadolu Efes bir sonraki maçında zorlu Barcelona deplasmanına konuk olacak.
Paris Basketbol ise kendi sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.