Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 12. haftada Petkimspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Petkimspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Süper Lig'de heyecan, 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Petkimspor, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Petkimspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PETKİMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Petkimspor - Galatasaray maçı 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 5. sırada yer aldı. Ligde 4 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Petkimspor ise 11. sırada bulunuyor.