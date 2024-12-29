Basketbol Süper Lig'de heyecan, 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Petkimspor, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Petkimspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PETKİMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Petkimspor - Galatasaray maçı 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.
Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 5. sırada yer aldı. Ligde 4 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Petkimspor ise 11. sırada bulunuyor.
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