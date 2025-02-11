Fenerbahçe Beko, Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelenin en skorer ismi ise Bahçeşehir Koleji'nde 15 sayı kaydeden Taio Odiase oldu.

Öte yandan Fenerbahçe Beko yarı finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Ülker Spot ve Etkinlik

HAKEMLER: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 10, Nigel Hayes 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 6, Birch 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu 1, Hall 5

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 6, Şehmus Hazer 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş

1'İNCİ PERİYOT: 22-7

DEVRE: 49-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-38