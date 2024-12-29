Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 12. haftada Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Süper Lig'de heyecan, 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı 29 Aralık Pazar günü saat 15.30'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 3. sırada yer aldı. Ligde 8 galibiyet ve 3 mağlubiyete sahip Pınar Karşıyaka ise 4. sırada bulunuyor.