THY EuroLeague 22. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti. Temsilcimiz, üst üste 4., toplamda ise 14. galibiyetini aldı.

EuroLeague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Zalgiris'i 98-86 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 14'üncü galibiyetini alırken, konuk ekip 11'inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

EuroLeague'in 22'nci hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadeleye "Zagars, Guduric, Colson, Hayes-Davis, Birch" ilk 5'iyle başladı. Konuk Zalgiris ise "Francisco, Giedraitis, Brazdeikis, Butkevicius, Birutis" ilk 5'iyle sahada yer aldı.

Mücadeleye Brazdeikis'in isabetli atışlarıyla başlayan Zalgiris, ilk 3 dakikayı 10-4 önde geçerken, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mola aldı. Molanın ardından fark 10 sayıya kadar çıksa da Fenerbahçe, farkı 3'e indirdi ve ilk periyot konuk ekibin 20-17 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyodun bitmesine 4 dakika kala Zalgiris, Smailagic'in üst üste attığı 11 sayı ile farkı 11'e çıkardı: 26-37. Zalgiris, soyunma odasına 47-34 önde gitti. Üçüncü periyoda etkili başlayan sarı-lacivertliler, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 8 sayıya indirdi: 45-53. Periyodun devamında da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, son çeyrek öncesi farkı 6'ya düşürdü: 62-68. Son periyoda Guduric'in 3 sayılık isabetleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 68-68 eşitliği yakaladı. Maçın sonuna 7 dakika kala Hayes-Davis ile 3 sayılık isabet bulan Fenerbahçe, öne geçti: 73-71. Fenerbahçe, Colson'ın 3 sayılık isabetiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 81-72. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, maçı 12 sayılık farkla 98-86 kazandı.

Öte yandan Zalgiris Başantrenörü Andrea Trinchieri mücadelenin son anlarında ikinci kez teknik faul alarak oyun dışında kaldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Carlos Cortes, Igor Dragojevic

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 6, Melli 4, Sertaç Şanlı 4, Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 15, Hall 8, Guduric 20, Zagars 11, Colson 7, Birch 2, Pierre

ZALGIRIS: Walker IV 9, Francisco 16, Brazdeikis 12, Giedraitis 7, Smailagic 24, Mitchell 6, Dunston 2, Butkevicius 4, Ulanovas 6, Sirvydis, Birutis, Lekavicius

1'İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 34-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-68

5 FAUL: Dk. 38.05 Alen Smailagic (Zalgiris)

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 17-20 Zalgiris Kaunas

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 34-47 Zalgiris Kaunas

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 62-68 Zalgiris Kaunas